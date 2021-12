Controlli anticovid delle Forze di Poliza: ad Asti chiuso un locale

Nella scorsa notte, nel corso dei rafforzati controlli delle Forze di Polizia nel fine settimana finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 disposti dal Questore di Asti, ieri sera, intorno alle 22.00, gli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Asti sono intervenuti in un locale di corso Torino nel quale era stata segnalata la presenza all’interno di persone che non indossavano le mascherine.

Gli agenti che hanno ingresso nel locale hanno constatato effettivamente la presenza di alcuni ragazzi senza mascherina. Alla luce delle violazioni accertate, sono state applicate a carico dei trasgressori 7 sanzioni amministrative per la violazione della normativa anti-Covid. E’ stato altresì sanzionato per gli stessi motivi il titolare del locale, nei confronti del quale è stata disposta la ulteriore misura accessoria della sospensione dell’attività per la durata di 3 giorni.

I controlli sono proseguiti fino a tarda serata, interessando anche gli avventori di una pizzeria, dove è stata elevata una sanziona amministrativa ad una ragazza seduta al tavolo priva di Green Pass, ed un locale da ballo.

In totale 98 le persone identificate con 8 sanzioni contestate più la cennata chiusura del locale.

I servizi di Polizia finalizzati alla verifica dell’osservanza della normativa anticovid proseguiranno anche nella serata odierna e nei prossimi giorni, con un focus particolare nei fine settimana