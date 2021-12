Contrazione del servizio ferroviario sulla linea Asti-Acqui Terme: il Co.M.I.S. chiede soluzioni concrete

Riceviamo e pubblichiamo la lettera mandata dal Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile ai vertici della Regione Piemonte e di Trenitalia, ai Presidente delle Province di Asti e Alessandria e a tutti i sindaci i cui comuni sono interessati dal passaggio della linea FS Asti-Acqui (Asti, Mongardino, Vigliano d’Asti, Montegrosso d’Asti, Agliano Terme, Castelnuovo Calcea, San Marzano Oliveto, Nizza Monferrato, Mombaruzzo, Alice Belcolle, Acqui Terme).

Lo scrivente Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile con la presente pone alla vostra attenzione la perdurante situazione di contrazione del servizio ferroviario sulla linea Asti-Acqui, di cui si espongono di seguito le principali criticità, rinnovando la richiesta di una soluzione concreta entro inizio GENNAIO 2022.

Nei mesi scorsi abbiamo costantemente segnalato le problematiche registrate, senza peraltro ottenere alcun riscontro, che ancor oggi causano disservizi e l’impossibilità di utilizzare la mobilità su ferro in alcune fasce orarie pendolari feriali, al sabato e nei festivi. Le richieste di ripristino del servizio pre-covid sono motivate dal fatto che dal settembre scorso abbiamo rilevato una crescita dei viaggiatori pendolari sulle corse attive ed una domanda di servizio che rimane insoddisfatta, testimoniata da coloro che ci chiedono quando verranno ripristinate le corse cancellate, per la permanente contrazione dell’offerta e che costringe tante persone ad affidarsi al mezzo privato, con tutte le conseguenze che conosciamo per aumento del traffico, inquinamento e qualità di vita delle persone.

Siamo a conoscenza delle difficoltà dovute al contenzioso tra la Regione Piemonte e Trenitalia ma rileviamo anche l’immobilismo nel cercare una soluzione finalizzata alla risoluzione di questa situazione che perdura ormai da troppo tempo.

Abbiamo ascoltato parecchie volte la scusa delle risorse mancanti ma in antitesi non abbiamo sentito parole d’impegno ad andare a richiederle nelle sedi competenti per restituire al Piemonte, e nel caso specifico ai territori dell’Astigiano e dell’Acquese attraversati dalla linea, un servizio fondamentale per le persone che si spostano per lavoro, studio e per turismo.

Non risultano chiare le dichiarazioni dell’assessore che in varie occasioni e con enfasi ha affermato che entro l’inizio dell’anno prossimo verrà sottoscritto il contratto per il servizio ferroviario regionale, unica Regione a non averlo, che a detta sua permetterà di mantenere l’offerta attuale mentre invece dovrebbe prevedere, come elemento essenziale, il ripristino del servizio pre-Covid ma con prospettive di ampliarlo con progetti concreti che riguardino anche le linee sospese. Nelle ultime esternazioni l’assessore ha poi comunicato che il Consiglio Regionale ha stanziato 15 milioni di Euro per 10 anni destinati al trasporto su ferro che, essendo aggiuntivi, dovrebbero servire per aumentare ulteriormente l’offerta invece così non sembra ed a questo proposito chiediamo di essere coinvolti nelle decisioni in corso, per un apporto concreto in merito alle reali esigenze dell’utenza, insieme ai Presidenti delle Provincie ed ai Sindaci interessati.

Riteniamo altresì insoddisfacenti le motivazioni addotte in merito all’inutilità del ripristino del servizio per carenza di flussi d’utenza rilevati in mancanza dell’offerta commerciale completa e di studi di mobilità che non possono basarsi su un servizio esercito al 60%, rispetto al pre.Covid, con buchi d’orario di 4 ore, tale da non rendere fruibile l’offerta residua.

Per tutto quanto sopraesposto, al fine di ripristinare un servizio rispondente alle esigenze delle persone e dei territori, di seguito vi proponiamo gli interventi da effettuare che riteniamo improrogabili:

a) ripristino delle corse mancanti rispetto all’esercizio pre-Covid;

b) ripristino del servizio nelle giornate di sabato ed attivazione del servizio nei festivi la cui assenza crea di fatto un isolamento totale, dal venerdì sera al lunedì mattina, di un bacino di utenza di circa 38.000 abitanti, escludendo Asti, dei quali più di 1800 fruivano del servizio ferroviario in periodo pre-Covid.

Come sempre ci rendiamo disponibili ad un incontro per un dialogo costruttivo finalizzato alla risoluzione delle problematiche illustrate sopra. Restando in attesa di un vostro gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Co.M.I.S. – Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile

Paolo Forno

Fulvio Bellora

Claudio Menegon

Mario Didier

Marina Maciel Santos Andrade

Martina Campi

Andrea Isabello – Associazione Ferrovie Piemontesi

Marco Spinolo – Associazione Ferrovie Piemontesi

Giacomo Massimelli – Comitato Strade Ferrate Bartolomeo Bona