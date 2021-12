Congresso territoriale per la CISL FP di Alessandria Asti: confermato Sergio Melis come segretario generale

Nella giornata di ieri, 15 dicembre, la CISL FP di Alessandria Asti ha celebrato il II congresso territoriale.

I lavori si sono tenuti presso il “Centogrigio sport village” di Alessandria. Il sindacato, che all’interno della CISL rappresenta e conta oltre 2.700 iscritti tra dipendenti pubblici e dei servizi, ha discusso la relazione del segretario uscente Sergio Melis, che ha fatto il punto sulla situazione attuale mettendo al centro dell’attenzione i temi della pandemia e dei riflessi che ha avuto sulla società e sull’organizzazione degli uffici (e segnatamente l’impatto sulle strutture sanitarie), illustrando lucidamente il percorso del rinnovo dei CCNL pubblici e la necessità di un profondo rinnovamento della Pubblica Amministrazione.

Al termine dei lavori si sono svolte le operazioni di scrutinio che hanno visto la conferma di Sergio Melis come segretario generale e di Alessandro Delfino come componente di segreteria, e l’ingresso di Enrica Cabiati come nuova componente di segreteria.

[Nella foto da sinistra: Marco Ciani (segretario generale dell’UST CISL Alessandria Asti, Franco Berardi segretario nazionale Cisl Fp, Sergio Melis, Alessandro Delfino ed Enrica Cabiati)]