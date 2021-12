Con “Un Natale da sportivi” un raccolta fondi solidale

“Un Natale da Sportivi – fai correre la solidarietà”, questo è il titolo della raccolta fondi natalizia promossa da ragazzi ed educatori del Progetto Junior, Associazione Sindrome X-Fragile Piemonte e Centro Diurno Santo Spirito.

Con la convinzione che il lavoro sia alla base dell’inclusione, ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale dedicano tempo, competenze e capacità alla creazione di gadget natalizi finalizzati ad una raccolta fondi a scopo sociale. La collaborazione venutasi a creare tra Centro Diurno Santo Spirito, Associazione Sindrome X-Fragile Piemonte e Progetto Junior, che da anni si occupa di sport e disabilità, ha fatto sì che la destinazione dei fondi raccolti dalle offerte per i gadget artigianali avesse un tema sportivo, sociale e soprattutto legato al territorio.

La cifra raccolta dalle offerte per avere queste piccole opere d’arte realizzate a mano dai ragazzi sarà infatti devoluta interamente alla Caritas Diocesana di Asti per finanziare e coprire totalmente i costi di corsi sportivi per i bambini in carico ad essa. Le famiglie e i bambini seguiti dalla Caritas Diocesana potranno scegliere liberamente la disciplina e l’associazione sportiva astigiana con la copertura totale del costo di iscrizione. Riteniamo che la promozione dell’attività fisica in età giovanile, e soprattutto in questo periodo socialmente difficile, sia un’insostituibile mezzo educativo che assume un significato ancora più grande se lo si fa sostenendo le società sportive astigiane che verranno coinvolte.

I gadget natalizi si possono trovare presso esercizi commerciali che da tempo sostengono iniziative benefiche: la Caffetteria Bar “ Al Conte Verde” di via Conte Verde, Cooperativa Rava & Fava AltroMercato di via Cavour e NaturaSi di Piazza Torino. La raccolta fondi proseguirà fino al termine delle festività natalizie.