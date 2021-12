Con Oro Incenso Mirra i presepi “invadono” il centro storico di Cocconato

Sono un centinaio i presepi esposti in ogni angolo del centro che attendono i visitatori a Cocconato, uno de “I borghi più belli d’Italia” e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, che partecipa anche quest’anno alla rassegna “Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato”.

Per la sicurezza in questo particolare momento, il Sindaco Umberto Fasoglio ha emesso un’ordinanza con obbligo di indossare la mascherina all’aperto nelle vie del paese, dal 3 al 17 dicembre, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19. Sono vietati anche gli assembramenti ma i presepi si possono facilmente visitare girovagando all’aria aperta tra le vie del magnifico borgo anche conosciuto come “La Riviera del Monferrato”. I 100 presepi sono esposti in ogni angolo del centro storico e illuminati in notturna lungo tutto il percorso.

Nel Salone Comunale di via Rosignano, sarà allestita la mostra Presepi d’Artista: si potranno ammirare le rappresentazioni artigianali di maestri presepisti, come quelli del gruppo “Artigiani del presepe Torino”, un presepe meccanico, il nuovo allestimento del presepe di Adriana Gandini con le sue 500 figure all’uncinetto. Sarà esposto anche il presepe di Antonella Armosino, che nel 2019 ha partecipato alla mostra tenutasi in Vaticano con altri presepi provenienti da ogni parte del mondo.

Altra novità di quest’anno è l’allestimento “Stelle, muschio e glitter – Presepi, abeti e altre storie natalizie” a cura dell’artista Giorgio Franco.

Personaggi a grandezza naturale, i “babacci”, animeranno il percorso che da piazza Statuto si dirige verso la parrocchiale; l’illuminazione consentirà una suggestiva visita serale.

Durante il periodo della manifestazione, nei giorni festivi e nelle domeniche, letture a tema, preparate dalla Biblioteca Civica Eugenio Rocca di Cocconato, allieteranno il visitatore: si parte domenica 12 dicembre alle 15.30 con “Impressioni sul Natale: come avranno accolto la nascita del Messia le donne e gli uomini del tempo?”.

In via Vittorio Veneto 1, la sede del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, si svolgeranno degustazioni di vini e prodotti tipici il sabato dalle 13 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 17. Info e prenotazioni al numero 327 7840616.

ORARI: Dall’8 dicembre al 6 gennaio. Mostra Presepi d’artista: prefestivi 14.30-18 – festivi 11-12.30 / 14.30-18; per gruppi si potrà prenotare al numero 0141 600076 o all’indirizzo email cocconatoufficioturistico@gmail.com