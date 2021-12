Con il decimo incontro, conclusa la GoDaddy School of Digital 2021

Con la decima lezione in programma oggi, giovedì 9 dicembre, si è conclusa la GoDaddy School of Digital 2021, ciclo di lezioni online gratuite pensate per aiutare imprenditori e piccole imprese a utilizzare il digitale in maniera strategica, in cui sono stati ospiti imprenditori italiani che hanno saputo utilizzare al meglio il digitale per i loro business e che hanno voluto condividere testimonianze e consigli utili con chi vuole gestire al meglio la propria attività online.

Per chi fa business online, infatti, è fondamentale restare sempre aggiornati su un settore in continua evoluzione e la GoDaddy School of Digital 2021 ha accompagnato imprese e professionisti attraverso una serie di incontri in cui sono stati approfonditi diversi aspetti del digital marketing, a partire dalla SEO per arrivare fino all’e-commerce, al neuromarketing e alle strategie omnichannel.

Con l’ultimo appuntamento di giovedì 9 dicembre alle ore 17.00, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di GoDaddy, si è chiuso l’anno in bellezza, in anno di incontri iniziato nella scorsa primavera. La decima lezione della GoDaddy School of Digital si è svolta come una vera e propria tavola rotonda in cui diversi esperti si sono confrontati sui trend digitali del 2021 e 2022 e sui canali e gli strumenti digitali più efficaci per posizionare la propria azienda online così da poter farsi conoscere e intercettare nuovi clienti. Inoltre, non è mancato un approfondimento su come e da dove partire per poter padroneggiare i nuovi trend per il proprio business.

A moderare l’evento, come sempre, è stato Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e del WMF, che ha coordinato un gruppo di esperti formato da

• Gianluca Stamerra, Senior Director Southern Europe di GoDaddy

• Vincenzo Ertini, Client Director di Alkemy

• Giorgio Taverniti, Community Manager di Search On Media Group

• Andrea Ciraolo, Content Creator

• Elisa Serafini, Giornalista e docente

