Comune di Asti, asta pubblica per la vendita di immobili

Il Comune di Asti l’11 gennaio 2022 alle ore 10 presso l’ufifcio del Dirigente del Settore Patrimonio, Ambiente e Reti posta al piano terzo dell’edifcio comunale denominato “Palazzo Mandela” (piazza Catena 3) procederà alla vendita con il sistema dell’asta pubblica dei seguenti immobili:

“LOTTO 1”: TERRENO di circa mq. 44.400 sito in Asti, Via Guerra in concess. a Ecoimpianti.

“LOTTO 2”: ALLOGGIO sito in Asti, via Felice Berruti n.6, Piano Rialzato (primo fuori terra).

“LOTTO 3”: ALLOGGIO sito in Asti, c.so Volta n.147, Piano Rialzato (primo fuori terra).

“LOTTO 4”: TERRENO di circa mq. 1.190 sito in Asti, Via Desderi.

“LOTTO 5”: TERRENO di circa mq. 230 sito in Asti, Via Ecclesia – Cavalcavia Giolitti.

“LOTTO 6”: TERRENO di mq. 1.560 sito in Asti, Fraz. Portacomaro.

“LOTTO 7”: TERRENO di mq. 57 sito in Asti, Via Scotti/Fleming.

“LOTTO 10”: TERRENO di circa mq. 3.115 sito in Asti, Via Guerra in concess. ad autodemolitori.

Le offerte dovranno pervenire all’Uffcio Protocollo del Comune di Asti entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 dicembre 2021. Copia integrale dell’avviso d’asta di ciascun lotto, contenente le modalità per la partecipazione alla gara, potrà essere reperita al seguente indirizzo internet: www.comune.asti.it (portale amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti) oppure richiesta all’Uffcio Patrimonio del Comune di

Info: 0141399814 – 0141399816

Clicca di seguito per l’elenco dei beni con rispettivi importi di base d’asta: Comune Asti Asta Pubblica