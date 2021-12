“Come una volta: un amore da favola” a gennaio in tv il reality girato a Govone

“Come una volta: un amore da favola”: si intitola così il programma prodotto da Casta Diva e girato a Govone lo scorso settembre.

Per circa un mese il Castello Reale di Govone, residenza sabauda Patrimonio dell’Umanità Unesco, il suo parco e le strade del concentrico del paese roerino furono “blindati” per ospitare le riprese per un programma rimasto a lungo top secret.

Ora sono stati svelati i dettagli e soprattutto la messa in onda, a partire dal prossimo 6 gennaio, al momento solo on demand su Discovery+.

Protagonisti sono dodici giovani alla ricerca di un amore da favola, per un mix tra reality e dating show, ambientato però nel 1821. Sarà un corteggiamento in stile ‘800, senza telefoni ne altri mezzi di comunicazione: i ragazzi e le ragazze vivranno come allora, nelle sale del Castello, con l’abbigliamento e tutti i modi di vivere di allora, con carrozze al posto delle auto… insomma, saranno catapultati indietro di duecento anni in un attimo, per trovare il loro amore da favola.

Le Damigelle si chiamano Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda e Sofia, i Gentiluomini Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco e Ruben. Saranno guidati da una educatrice sentimentale, da un “Maestro di Cerimonie”, un maestro di ballo e due mentori: un precettore per i ragazzi ed una istruttrice per il gruppo delle ragazze.