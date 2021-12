Come scegliere il monitor per il computer

Nonostante la sempre più crescente diffusione di portatili e tablet, sono ancora molti a preferire il personal computer anche in casa. Le prestazioni di un PC sono infatti decisamente superiori rispetto a quelle offerte dai vari laptop e, soprattutto per chi lavora in smart working, utilizzare una macchina più performante è praticamente un obbligo. Ciò che garantisce, però, di ottenere il massimo dal proprio computer è la scelta dei componenti, che devono ovviamente rispondere a determinate caratteristiche tecniche. In questo articolo cercheremo di focalizzarci soprattutto sul monitor, individuando alcuni aspetti da tenere conto quando si effettua la scelta e fornendo un breve elenco di quelli che sono, a nostro avviso, i migliori schermi attualmente in commercio.

Un’importante premessa è che non esistono leggi universali: quando si deve optare per un oggetto tecnologico piuttosto che un altro, la domanda alla quale rispondere è semplicemente quella legata all’utilizzo che se ne deve fare. Si tratti di lavoro, gaming o svago, di quante ore al giorno verranno impiegate davanti al computer, del tipo di attività che dovranno essere svolte; queste sono in sostanza alcune delle valutazioni da fare prima di acquistare qualunque dispositivo e, nella fattispecie, un monitor per PC.

Dopodiché esistono, naturalmente, una serie di considerazioni tecniche e di fattori che ne definiscono la qualità. Ad esempio la dimensione e, di conseguenza, la risoluzione: un monitor Full HD sarà certamente molto diverso da un monitor 4K; un altro dettaglio non indifferente è il rapporto tra la larghezza e l’altezza dello schermo che definisce il formato e quindi l’ampiezza dell’immagine; e poi ancora i pixel e il cosiddetto refresh rate (misurato in hertz, o Hz), che indica quanti fotogrammi al secondo possono essere visualizzati. Nella scelta del monitor è fondamentale tenere conto della risoluzione e della luminosità, che sono aspetti assolutamente non trascurabili per chi passa diverse ore davanti allo schermo. In particolare, chi ha problemi di vista ed è costretto a indossare occhiali o lenti, siano esse giornaliere o lenti a contatto mensili, deve necessariamente valutare con attenzione una serie di specifiche tecniche, per evitare di aggravare la propria situazione. La luminosità di uno schermo permette infatti di avere la giusta qualità visiva a prescindere dalla luce presente nella stanza, e questo è un fattore davvero determinante, soprattutto per chi ha difetti alla vista.

Fatte queste considerazioni, tra i migliori monitor attualmente in commercio ci sentiamo di consigliarne tre, che sono a nostro avviso quelli che più di tutti rispondono ai criteri sopra descritti.

LG UltraGear 38GN950, Acer Predator CG437KP e Samsung CRG9

E lo facciamo partendo dal 38 pollici prodotto da LG, l’ UltraGear 38GN950, che è anche lo schermo più performante che l’azienda ha in questo momento sul mercato; il rapporto visivo è di 21:9 e la risoluzione di 3480×1600. Salendo ancora un po’ troviamo l’Acer Predator CG437KP, con un pannello piatto di 43 pollici e una risoluzione 4K; copre completamente la gamma colore DCI-P3 e, aspetto davvero fondamentale, riesce a eliminare lo sfarfallio e le sfocature intorno alle immagini. E quando si parla di qualità dell’immagine, la dimensione dello schermo è ovviamente la caratteristica che più determina questa funzione imprescindibile; a farla da padrone in questo senso è il Samsung CRG9, che ha davvero ben pochi rivali, con i suoi 49 pollici e un rapporto visivo di 32:9; la risoluzione arriva addirittura a 5120×1440 e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz. Un prodotto, non a caso, piuttosto costoso (parliamo di oltre mille euro), ma con un potenziale straordinario e la garanzia di prestazioni davvero estremamente elevate, in particolar modo per coloro che lavorano con software complessi o hanno necessità di scegliere un monitor per PC che sia allo stesso tempo sicuro per la vista e performante.

foto fonte pixabay.com