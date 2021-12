Cerrina, Festa degli alberi alla scuola primaria

Molte le attività svolte dagli alunni della scuola primaria di Cerrina Monferrato, vista l’alta concentrazione di celebrazioni nel mese di novembre. Nell’ambito del progetto “Libriamoci”, il piacere della lettura, da parte dell’insegnante e individualmente dagli alunni, si è espresso anche attraverso coloratissimi elaborati grafico-pittorici.

La giornata dei Diritti dei Bambini ha generato profondi momenti di riflessione in ogni classe: in classe 4^, in particolare, gli alunni hanno associato ad ogni diritto un dovere preciso, sottolineando così anche l’importanza dei doveri che “camminano” di pari passo con i diritti. La Festa degli Alberi ha concluso simpaticamente le interessanti attività con manufatti e letture a tema, video interattivi aventi particolari richiami all’educazione ambientale ed alla salvaguardia del pianeta.