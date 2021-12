Cerrina, Babbo natale approda alla Primaria

Anche quest’anno Babbo Natale non ha mancato di far visita alla scuola primaria di Cerrina Monferrato. In un pomeriggio degli ultimi giorni di scuola, infatti, si è presentato nelle classi

distribuendo a tutti, maestre comprese, squisiti biscotti dalle forme natalizie, dono dell’amministrazione comunale.

Ad accompagnare Babbo Natale, il Sindaco Marco Cornaglia e il consigliere Milena Zanotto: il primo cittadino ha colto l’occasione per formulare a tutti i bambini ed alle loro famiglie gli auguri di Buone Feste.