Cena di Natale all’insegna della solidarietà per il Rotary Club Alba

Martedì 21 dicembre, alle ore 19:45 presso la Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, si è tenuta la tradizionale Cena di Natale per soci e ospiti del Rotary Club di Alba, splendidamente approntata dal socio Stefano Drocco.

La serata è stata l’occasione per presentare le attività di solidarietà che in occasione delle Feste natalizie il Rotary Club di Alba ha messo in campo, nel tentativo di operare cambiamenti positivi nel mondo circostante.

Destinatario delle iniziative locali è stato il Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero: sono stati consegnati ai graditi ospiti della serata – il dottor Marco Bertoluzzo, Direttore e il dottor Luca Anolli, Responsabile dell’Area Educativa – 7 buoni da utilizzare presso Diecidecimi di Alba per l’acquisto di occhiali con lenti correttive, a favore di bambini e ragazzi in affido, per sostenere le famiglie e 4 buoni per corsi di teoria presso l’Autoscuola San Paolo di Alba, al fine di permettere a persone in difficoltà di conseguire la patente di guida, in modo da favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.

I services sono stati concordati con il Consorzio, a fianco del quale il Rotary Club di Alba ha già in passato svolto iniziative, il quale ha segnalato le maggiori urgenze. Marco Bertoluzzo e Luca Anolli hanno illustrato durante la conviviale le attività del Consorzio, le aree di intervento, la realtà socio-economica in cui opera, i principali servizi erogati, le criticità.

Ai soci e partecipanti è stata offerta una tavoletta di cioccolato, un piccolo contributo al progetto “Choco +” del Gruppo Abele, in Costa d’Avorio, volto a favorire formazione, emancipazione ed inserimento lavorativo a favore di giovani svantaggiati e la

valorizzazione di una materia prima locale all’interno di un’economia rurale.