Celebrata dalla Guardia di Finanza di Asti la Santa Messa in preparazione del Natale

Ieri, giovedì 9 dicembre, presso la Collegiata di San Secondo in Asti, le fiamme gialle astigiane – in servizio e in congedo – alla presenza del Prefetto, del Sindaco e dei vertici delle Forze di Polizia di Asti hanno assistito alla celebrazione della Santa Messa in preparazione al Santo Natale 2021, officiata dal Cappellano militare della Guardia di Finanza per il Piemonte e Valle d’Aosta, Monsignor Gianfranco Pilotto.

La solenne funzione Eucaristica è stata impreziosita dalla pregevole esecuzione di alcuni canti liturgici intonati con la funzione religiosa da parte della soprano, signora Erika Grimaldi accompagnata dal suono dell’organo a cura del maestro Giuseppe Gai.

Finanzieri in servizio e in congedo e familiari hanno partecipato all’evento in un nutrito, ma contenuto numero di rappresentanza, ai fini del rispetto delle norme vigenti relative all’emergenza pandemica da Covid-19.

Nel corso della mattinata il Prefetto di Asti, dr. Alfonso Terribile, ha onorato della propria visita il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Asti e unitamente al Comandante Provinciale Col. t. ISSMI Antonio G. Garaglio, ha consegnato encomi e benemerenze a nove militari dei Reparti della Guardia di Finanza di Asti, Canelli e Nizza Monferrato distintisi per meriti di servizio, nonché a due finanzieri in congedo residenti ad Asti, ai quali è stata conferita la medaglia Mauriziana per i 50 anni di carriera militare.

Nell’occasione della visita al Comando Provinciale il Col. t.ISSMI Antonio G. Garaglio ha fatto dono al Prefetto di una copia del Calendario storico del Corpo per l’anno 2022.