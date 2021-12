CBD VITAL: integratori e cosmetici a base di cannabidiolo

Il Cbd, come sappiamo, è uno dei principii attivi più importanti contenuti nella pianta di canapa, e in particolare nella cannabis legale, nota anche come cannabis light. Nota fin dai tempi antichi per i suoi effetti salutari, la canapa è infatti molto ricca soprattutto di due sostanze, il Cbd, appunto, e il Thc, il quale è responsabile dell’azione leggermente psicotropa della pianta.

La particolarità della cannabis light è quella di contenere una percentuale piuttosto elevata di cannabidiolo, ovvero di Cbd, mentre il contenuto in Thc è quasi nullo: proprio per tale ragione, questa varietà di cannabis è considerata legale ed è utilizzata per la preparazione di molti prodotti di uso comune: dai cosmetici, all’olio, agli integratori alimentari anche per animali, agli ingredienti per la preparazione di tisane, biscotti, prodotti da forno e altro.

L’uso regolare del Cbd permette di riequilibrare il proprio organismo con un elemento naturale e privo di controindicazioni, naturalmente per ottenere un risultato eccellente è molto importante scegliere solo prodotti della migliore qualità, garantiti per l’elevato contenuto in Cbd proveniente da piante selezionate e certificate.

Lo store di CBD VITAL propone un vasto assortimento di prodotti, tutti preparati con cannabidiolo estratto da piante di canapa light coltivate con metodi biologici.

Che cosa è il cannabidiolo e quali sono i suoi effetti

Come abbiamo detto, il Cbd è una sostanza naturale normalmente presente nella cannabis light, nota da tempo per le proprietà benefiche e salutari. Inoltre, il cannabidiolo non possiede alcun effetto psicotropo e, di conseguenza, non agisce direttamente sui meccanismi che regolano l’umore, lo stato d’animo e le percezioni.

Un’ulteriore sicurezza è data dal fatto che, per legge, le piante di canapa legale sono molto ricche di Cbd ma contengono al contrario una percentuale di Thc praticamente nulla, evitando qualsiasi rischio di alterare la coscienza.

Il cannabidiolo offre un effetto rilassante naturale, regolarizza il ritmo sonno / veglia e, in generale, migliora lo stato di benessere e la qualità del sonno, senza comunque provocare alcuna dipendenza.

I prodotti a base di canapa disponibili online

Lo store online offre una vasta gamma di prodotti, tutti garantiti per la qualità elevata e per il contenuto di cannabidiolo proveniente da piante certificate. Non sono presenti sostanze inquinanti e prodotti chimici, né vengono utilizzate tecniche di manipolazione genetica.

Oltre all’olio di Cbd, ideale da assumere direttamente in gocce, è possibile acquistare direttamente via internet anche l’integratore alimentare in capsule, a base di olio di Cbd naturale, i prodotti cosmetici biologici, i prodotti per gli animali e i preparati per le tisane.

A livello locale, il Cbd offre un valido effetto antiossidante, lenitivo e rigenerante, per questo viene utilizzato per la preparazione di cosmetici di qualità elevata, utili per contrastare i segni di invecchiamento della pelle e ridurre la presenza di rughe e macchie. Si consiglia l’uso di cosmetici al Cbd a tutti coloro che prediligono l’uso di prodotti naturali e certificati, soprattutto in caso di pelle molto delicata, sensibile e facile ad irritarsi.