CastiglianOrienta: due open day al Castigliano ad Asti

Sapere e saper fare: sono le parole d’ordine delle attività dell’IPSIA Castigliano di Asti che apre le sue porte in due giornate diverse, in presenza, per fare conoscere alle famiglie dei ragazzi che devono scegliere il loro futuro scolastico.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 dicembre 2021 con due momenti di presentazione della scuola: dalle ore 10.00 alle ore 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17:00. La seconda giornata sarà sabato 15 gennaio 2022, anche in quell’occasione con la suddivisione tra mattino e pomeriggio. Gli appuntamenti si terranno dal vivo, all’interno della scuola dove sarà possibile visitare i laboratori e partecipare alle attività organizzate dagli studenti dei singoli indirizzi.

I corsi che propone la sede di Asti del Castigliano sono il Termoidraulico-Elettrico-Meccanico (Manutenzione e Assistenza Tecnica), Meccanica (Industria e artigianato per il Made in Italy), Socio-Sanitario (Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale) e Moda (Industria e artigianato per la moda Made in Italy).

Si consiglia la prenotazione della visita. Per prenotare la visita clicca -> QUI.

Si ricorda che l’accesso alla struttura è consentita solo con Green Pass. Di seguito la presentazione dell’istituto scolastico in un breve video in cui la Dirigente Martina Gado illustra le peculiarità della scuola astigiana.