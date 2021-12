Castelletto Merli, bene l\'atterraggio di prova dell\'elisoccorso del 118

Tutto bene per lo spazio di atterraggio dell’elisoccorso a Castelletto Merli. Il ‘collaudo’ è avvenuto qualche giorno fa alla presenza del sindaco Ivan Cassone, della giunta, del consiglieri (tra cui Piermassimo Guarnero che ha messo a disposizione il terreno) oltre che si rappresentanze della Croce Rossa e della Croce Verde di Murisengo. L’elicottero è giunto in volo partendo da Ivrea in dodici minuti e non ha avuto alcun problema. Quindi adesso c’è il disco verde per un eventuale utilizzo.