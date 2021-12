Castagnole delle Lanze e Cinaglio, primi Comuni dell’Astigiano ad aderire alla Giornata Regionale del Piemonte Gentile e Cortese

I primi Comuni della Provincia di Asti ad aderire alla Giornata Regionale del Piemonte Gentile e Cortese (patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte, dall’Anci Piemonte e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte), che si svolgerà il prossimo 4 dicembre, sono stati Castagnole delle Lanze e Cinaglio.

L’amministrazione castagnolese, rappresentata per l’occasione dal primo cittadino Calogero Mancuso e dall’Assessore al Welfare Mariagrazia Rosso riconoscerà l’attestato di gratitudine a tutte le associazioni locali che svolgono servizi e attività a beneficio della comunità con gentilezza, cortesia e competenza. Lo spiegano gli stessi amministratori locali: “Le associazioni, con i loro volontari, collaborano con il Comune, sono al servizio e a disposizione della comunità, ciascuna nel proprio ambito e con le loro caratteristiche.” Mentre il sindaco di Cinaglio, Flavio Miniscalco, anticipa: “Abbiamo scelto di consegnare ben 22 attestati per ringraziare i molti cittadini che si sono impegnati ad attuare differenti pratiche di gentilezza che sono state messe in atto, a beneficio della collettività.”

Partecipando alla Giornata Regionale, i Comuni di Castagnole delle Lanze e Cinaglio contribuiscono a cambiare il luogo comune che identifica il Piemonte e i Piemontesi come “falsi e cortesi”. Come riconoscono Luca Nardi (coordinatore del progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza) e Cristina Ghiringhello (Imprenditrice della Gentilezza e Direttrice di Confindustria Canavese), tra i promotori dell’iniziativa: “Riconoscere la gratitudine verso i cittadini e le associazioni che mettono in atto pratiche di gentilezza verso la comunità è un bel modo per valorizzare il loro impegno a beneficio della collettività. L’auspicio è che sia uno stimolo ulteriore per favorire la diffusione delle buone pratiche di gentilezza per il bene comune.”

[Nella foto Castagnole delle Lanze]