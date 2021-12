Cane cade in un pozzo a Montechiaro d’Asti, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento per salvataggio animali nella nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 dicembre, da parte dei Vigili del Fuoco di Asti.

Gli uomini del comando astigiano e la squadra SAF sono intervenuti con APS e pickup, per soccorrere un cane da caccia caduto in un pozzo di circa 20 mt nel comune di Montechiaro; il cane è stato riportato in superficie vivo, ma ferito ed è stato subito portato dal veterinario per le cure.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione; il pozzo è stato messo in sicurezza e segnalato in comune.