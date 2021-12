Brozolo, tutte le iniziative del Natale

Il Comune di Brozolo ha quest’anno allestito nuove luminarie sul Palazzo Comunale e illuminato un grande albero della piazza.

Si sottolineano così in tono decisamente natalizio le due iniziative principali di dicembre: la mostra presso la biblioteca e la sala Consiglio Comunale “Cibo e lavoro. – Storie di gastronomie operaie” (aperta i giorni 12 e 19 in orario 10-12.30 e 15-19, il giorno 18 in orario 15-19) e il mercatino di Natale che si terrà dalle 10 alle 16 il giorno 19 dicembre. Inoltre, a cura delle Associazioni del territorio, è stato predisposto e illuminato il consueto presepe nella nicchia al bivio Piai-Marcorengo ed allestito il nuovo presepe davanti alla Chiesa di San Giorgio,

Il 19 dicembre dalle 15 alle 17 sarà anche aperta al pubblico la chiesa di Santo Stefano, nella frazione Piai, dove saranno esposti presepi artigianali creati dai brozolesi.