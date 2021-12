Brozolo, torna l\'appuntamento con la mostra di fine anno della Biblioteca

L’appuntamento con la mostra annuale della biblioteca di Brozolo non poteva mancare nel 2021 dopo la pausa forzata dello scorso anno.

Nell’ambito dell”illustrazione delle modalità di svolgimento della pausa pranzo in campagna e in città nel corso del tempo, sarà presentata la mostra itinerante “Fame di lavoro. Storie di gastronomie operaie” realizzata dal Consiglio Regionale del Piemonte in collaborazione con l’Università degli studi di Scienze Gastronomiche e l’Associazione Kòres.

La mostra, nella sala consiliare del Municipio di Brozolo, in via Grisoglio 67, sarà visitabile domenica 12 e 19 dicembre dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle19, sabato 18 dalle ore 15 alle 19