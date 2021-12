Brillanti risultati alle Olimpiadi di Matematica, Informatica e Cybersicurezza per gli studenti dell’Artom

All’Istituto Artom ha avuto un ottimo riscontro di partecipazione la prima fase delle Olimpiadi di Matematica, che ha visto ben 126 studenti allinearsi ai nastri di partenza dei Giochi di Archimede, svolti interamente in presenza all’inizio del mese di dicembre grazie all’impegno dei Docenti del Dipartimento, coordinati dal prof. Daniele Bruzzone. Sessanta minuti a disposizione per risolvere i 12 quesiti di varia difficoltà proposti dall’U.M.I. (Unione Matematica Italiana) e mettere alla prova le proprie competenze in ambito matematico, una sfida non semplice ma stimolante che ha promosso i migliori 20 studenti alle fasi successive, con la vittoria di Thomas Lamattina nella gara del Triennio e quella di Luca Maccagno e Kristijan Venkov pari merito in quella del Biennio. Dopo il meritato riposo natalizio, i ragazzi selezionati saranno impegnati nella gara provinciale in programma nel mese di febbraio e, dopo aver svolto specifici incontri di preparazione con i loro insegnanti, verranno chiamati a rappresentare la scuola nelle competizioni a squadre che a marzo vedranno confrontarsi in varie sedi le formazioni provenienti da tutto il Nord-Ovest.

“Inoltre, visti i buoni risultati ottenuti dalle ragazze che si sono fatte coinvolgere nel progetto in questi anni, è allo studio la partecipazione anche alla gara a squadre femminile di fine gennaio, così da premiare la sempre maggiore presenza di quote rosa nel nostro Istituto, trainata dalle iscrizioni nel nuovo indirizzo Chimico. – evidenzia il Dirigente Calcagno – Sfatiamo lo stereotipo dell’Artom scuola esclusivamente maschile, così come quello che gli Istituti tecnici preparino esclusivamente al mondo del lavoro: molti dei nostri diplomati, e diplomate, supera brillantemente i test di accesso al Politecnico.”

Le Olimpiadi di Informatica sono una prestigiosa competizione scientifica organizzata dall’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) e dal Ministero dell’Istruzione. Sono riservate agli studenti del triennio delle scuole superiori. Gli studenti si sfidano risolvendo diversi problemi di programmazione scrivendo degli algoritmi che vengono compilati ed eseguiti dalla giuria. La competizione è organizzata in fasi via via sempre più selettive, i migliori della fase precedente passano alla successiva. Dalla fase di istituto si passa alla fase regionale e quindi alla nazionale. L’Artom partecipa ogni anno a questa competizione con studenti delle terze e delle quarte. Negli ultimi due anni gli studenti coordinati dai professori Raffaele Nappo e Federico Cotto sono arrivati alla fase nazionale che si è svolta il 16 novembre in cui Raviola Stefano, frequentante quest’anno la 5 AI si è classificato medaglia di bronzo. “Un grande risultato – sottolinea il Dirigente – che attesta la notevole preparazione dei nostri ragazzi. A gennaio sicuramente i nostri studenti e le nostre studentesse parteciperanno alla nuova edizione, motivati come sempre.”

Le Olimpiadi di Cybersicurezza sono organizzate dal CINI (Comitato Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) sono riservate alla scuola superiore di secondo grado. Lo scopo è di avvicinare i ragazzi a questa importante disciplina dell’informatica. Anche questa competizione è divisa in fasi: istituto, territoriale e nazionale. I migliori potranno accedere ad un corso di formazione specifico ed entrare nella nazionale di Cybersicurezza che rappresenterà l’Italia nelle competizioni internazionali. “Quest’anno i ragazzi dell’Artom coordinati dal prof. Federico Cotto stanno partecipando per la prima volta a questa competizione. A dicembre si è tenuta la selezione di istituto e a marzo ci sarà la selezione territoriale. Una nuova sfida che consente tra l’altro di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza come cittadini digitali, punto fondamentale nel programma ministeriale di educazione civica e cittadinanza attiva” conclude Calcagno.