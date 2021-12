Bando di concorso per l’assunzione di un geometra al Comune di Calliano

E’ stato indetto dal Comune di Calliano un concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di “Istruttore Tecnico (Geometra)” Cat. C posizione economica C1.

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, tra i vari requisiti di: diploma di geometra o equipollente, cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 18; patente di guida di categoria “B”; idoneità fisica a specifiche mansioni.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate e presentate direttamente (negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo) o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Comune di Calliano – Ufficio protocollo – via Roma, 117 – ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.calliano.at@cert.legalmail.it entro il 12 dicembre 2021. Sulla busta dovrà essere riportata la dizione “contiene domanda di ammissione al concorso pubblico per Istruttore Geometra a tempo parziale”.

Le prove concorsuali dovranno verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla funzione da ricoprire. Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una prova orale. La comunicazione del calendario e della sede di svolgimento delle prove d’esame avverrà sul sito web del Comune (www.comune.calliano.at.it) e all’Albo Pretorio mediante pubblicazione di apposito avviso almeno 15 giorni prima dell’inizio delle stesse. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. Sul sito web del Comune (www.comune.calliano.at.it) e all’Albo Pretorio sarà data comunicazione degli ammessi e dei non ammessi alla prova orale.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, nonché consulenza per la redazione delle domande di partecipazione al concorso, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune, direttamente o telefonando ai numeri

0141928150 (nei giorni dal lunedì al venerdì – dalle 9 alle 12).

Clicca QUI per scaricare il testo completo del bando e la domanda.