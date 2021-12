Azione ed Italia Viva ad Asti: “Avviato da tempo un percorso politico che porta alla realizzazione di un ‘terzo polo'”

Riceviamo e pubblichiamo

Azione e Italia Viva, nell’ottica delle prossime elezioni astigiane, hanno avviato da tempo un percorso politico che porta alla realizzazione di un “terzo polo”: una forza vicina ai cittadini

e che nasce per i cittadini, una casa riformista di chi vuole che la politica si traduca in azioni amministrative efficienti ed efficaci.

Azione ed Italia Viva vogliono essere riferimento per quegli astigiani che si aspettano dalla politica risposte e strategie utili a garantire il futuro delle prossime generazioni.

Per questo stiamo lavorando ad un progetto di valore, ad una visione di lungo periodo per Asti: dal turismo alla cultura, dalle infrastrutture allo sviluppo sociale, dalla tutela dell’ambiente

alle attività produttive.

Per fare questo, lontani dalle polemiche politiche che quotidianamente vengono messe in campo anche sulla stampa locale, la via che perseguiremo è rendere gli astigiani partecipi e

protagonisti della vita amministrativa della propria Città. Il nostro progetto per Asti è fornire, con competenza e merito, soluzioni concrete a problemi reali.

In questo cammino, dialogheremo in campo aperto e ci affiancheremo con altre forze politiche, associazioni e tutti coloro che condividano questo spirito e collaborino alla creazione

di questo progetto per la Città di Asti.

Fausto Fogliati – Azione Asti

Angela Motta – Italia Viva Asti