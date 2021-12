Avvento Revigliaschese: domenica appuntamento dedicato alla letteratura

In attesa del ritorno della “Sacra Rappresentazione della Natività”, che si svolgerà la sera della Vigilia, l’Avvento Revigliaschese prosegue con un appuntamento dedicato alla letteratura e al canto dal titolo “Raccontami questo Natale. Musica e parole”, in programma per domenica 19 dicembre 2021 alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Revigliasco d’Asti.

Nell’attesa di riprendere il Concorso letterario nazionale “Raccontami il Natale” gli organizzatori hanno chiesto a cinque autori astigiani di scrivere un racconto appositamente per la rassegna culturale con l’obiettivo di restituire valori ed emozioni legate a “questo” Natale sospeso tra la chiusura sperimentata lo scorso anno e le speranze che animano il presente.

L’invito è stato accolto con entusiasmo da Daniela Bonino, Manuela Caracciolo, Paolo Conti, Mauro Crosetti e Riccardo Fassone che, domenica pomeriggio, leggeranno in pubblico i loro testi inediti. Le letture si alterneranno ai canti di Ilaria Marello accompagnata dai maestri Andrea Girbaudo (piano) e Cristiano Tibaldi (sax e filicorno soprano). Presenta: Erika Marello. Al termine dell’evento verrà inaugurata la piccola mostra di presepi all’aperto “Il nostro Natale”, allestita nel centro storico del paese.

Ingresso gratuito. Green pass rafforzato e mascherina obbligatori, in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid 19. Al fine di agevolare le operazione di controllo del certificato verde, si consiglia di presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio.

Per informazioni: natalearevigliascoasti@hotmail.it; www.presepeviventerevigliasco.it.