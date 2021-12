Attesa per la Fiera di sua maestà il Bue Grasso di Moncalvo

E’ tutto pronto per dare il via alla Fiera del Bue Grasso di Moncalvo. Dopo la sospensione del 2020 a causa della pandemia, c’è molta attesa per questa tradizione arrivata alla sua 383ima edizione.

Mercoledì 8 dicembre dalle 7.30 il centro della città inizierà ad accogliere i capi bovini. Alle 8 distribuzione della tradizionale scodella di brodo trippa e ceci. Dalle 9,30, con la chiusura delle iscrizioni, avrà inizio il lavoro della giuria, con valutazione di alcune categorie direttamente sul ring predisposto “buoi e manzi”. Intanto alle 10,30 sotto gli antichi portici stima del peso (al vincitore cesto prodotti tipici De.Co moncalvesi).

La pemiazione con l’assegnazione delle prestigiose gualdrappe ai capi migliori è prevista per le 12 e a seguire sfilata dei capi premiati

Dalle ore 11 sotto il palatenda riscaldato in Piazza C. Alberto “Buji tut al di”, distribuzione continua del sontuoso bollito misto a cura della Pro Loco (il menù prevede: carne cruda di manzo piemontese, sontuoso bollito misto di Bue 4 tagli con “Bagnet” – testina, cotechino, punta, lingua-, Dolce, acqua o vino 13 € – Agnolottini in brodo di bue 4 €). Per info: 3886466361, www.prolocomoncalvo.it/fiera-del-bue-grasso/

In piazza Carlo Alberto stand della fiera agricola e in piazza Garibaldi mercatino enogastronomico. La manifestazione si svolgerà in sicurezza secondo le disposizioni Covid-19. Obbligo di mascherina e Green pass durante l’evento.

Come già per la Fiera del Tartufo di ottobre anche in questa occasione non mancheranno le occasioni culturali: passando dall’Ufficio Turistico, si potrà accedere ai camminamenti storici del castello e dalle 10 alle 18 apertura straordinaria Museo Civico, in via Caccia.

Da sabato 4 a domenica 12 dicembre ci sarà inoltre la rassegna gastronomica della Fiera del Bue Grasso nei ristoranti locali con menù che valorizzano i pregiati tagli di manzo e bue di Moncalvo. Clicca QUI per conoscere i ristoranti aderenti.