Asti, unica esecuzione pomeridiana del Concerto di Capodanno al Teatro Alfieri: la replica serale non ci sarà

Continuano le prevendite per il grande appuntamento musicale della Stagione del Teatro Alfieri di Asti, organizzata dal Comune di Asti con la Fondazione Piemonte dal Vivo: l’Istituto di Musica G. Verdi di Asti, in collaborazione con l’Orchestra Melos Filarmonica, propone per sabato 1 gennaio 2022 il Concerto di Capodanno, con un’unica esecuzione pomeridiana alle 17. La replica serale delle 21 non avrà luogo per motivi organizzativi. Chi ha acquistato il biglietto può permutarlo in cassa per uno delle 17 o richiedere il rimborso.

Il concerto vedrà la partecipazione di una grande bacchetta del panorama musicale internazionale, il Maestro György G. Ráth, che ha accettato con entusiasmo l’invito, ritornando così a dirigere in Italia dopo diversi anni.

“Il programma prevede un excursus sinfonico della tradizione del Capodanno – spiega Giuseppe Santoro, direttore artistico della Melos – oltre a un omaggio al Maestro Ennio Morricone, scomparso oltre un anno fa, con un medley che ben descrive l’impronta indelebile che questi ha lasciato. All’interno di questo brano si susseguono alcune delle opere più rappresentative dell’immenso talento del compositore romano, della sua infinita fantasia, del suo superbo intuito e della sua magnifica capacità comunicativa che lo ha sempre portato a sperimentare diverse soluzioni, compositive e strumentali. A completare il programma le celebri musiche danzanti di Brahms, Strauss, Verdi/Rota, le cui note conferiscono all’orchestra la possibilità di creare un’atmosfera sublime in grado di incantare gli ascoltatori a distanza di secoli dalla loro composizione. L’Orchestra Melos Filarmonica, per l’occasione in formazione sinfonica, ha deciso di offrire un programma variegato il cui criterio di scelta si fonda sulla valorizzazione di un organico romantico di sicuro impatto emotivo sul pubblico”.

Questo il programma:

Johann Strauss Voci di Primavera op.410

G. Verdi / N. Rota Gran Valzer brillante

G. Verdi / N. Rota Valzer del commiato

Ennio Morricone Medley

Leroy Anderson The Typewriter

Johannes Brahms Danze Ungheresi 1 – 5 – 6

Johann Strauss Sul bel Danubio Blu

Non mancheranno bis a sorpresa.

Biglietti disponibili alla cassa del Teatro Alfieri, e online su www.bigliettoveloce.it . Info e prenotazioni 0141.399057 – 399040. Orari biglietteria: Venerdì 17 e sabato 18 dicembre apertura dalle 10 alle 17, Domenica 19 dicembre chiusa, Lunedì 20 e martedì 21 dicembre apertura dalle 10 alle 17 e dalle 19 alle 21, Mercoledì 22 dicembre apertura dalle 10 alle 17, da giovedì 23 a lunedì 27 dicembre chiusa, da mercoledì 28 a giovedì 30 dicembre apertura dalle 10 alle 17, venerdì 31 dicembre chiusa, sabato 1 gennaio apertura dalle 15 alle 21.