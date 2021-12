Rasero: “Asti supera i 400 attualmente positivi, ma la situazione è molto diversa dallo scorso anno”

I contagi salgono e la quarta ondata trainata molto probabilmente dalla variante omicron si abbatte sul Piemonte, che probabilmente, dal 27 gennaio tornerà ad essere zona gialla.

In presidente della Regione Alberto Cirio ha già affermato che emetterà un’ordinanza dov’è anticiperà di qualche giorno, ovvero dal 24 dicembre, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

Ad Asti la situazione è tranquilla, anche se non mancano alcuni elementi che destano preoccupazione.

“Ci preoccupano principalmente le scuole – afferma il sindaco Maurizio Rasero – dove i focolai stanno aumentando abbastanza rapidamente confidiamo nel fatto che le vacanze di Natale imminenti ci possano dare una grossa mano”

“Ad Asti – continua – abbiamo superato i 400 positivi che in grande prevalenza sono tutti nella loro abitazioni. Per fortuna la situazione è molto diversa da un anno fa è l’ospedale non è sotto pressione”.

Al momento non sono previste ulteriori misure restrittive rispetto quelle già decise nei giorni passati come la cancellazione dei festeggiamenti per la fine dell’anno. “Ovviamente monitoriamo l’evolversi della situazione: il mio consiglio è quello di vaccinarsi il prima possibile”