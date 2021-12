Asti, ricevuti in Municipio alcuni studenti della classe V M dell’Istituto Castigliano di Asti

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio, insieme ai loro professori, alcuni studenti della classe V M del corso di moda dell’Istituto Castigliano.

Durante l’incontro i ragazzi hanno consegnato al Primo Cittadino il calendario realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale di Cure Palliative “Vivere, Qui e Ora… OdV” contenente i bozzetti ideati dalle studentesse del corso di moda.

Al Termine della “chiacchierata”, il Sindaco Rasero, nel complimentarsi per la bella iniziativa, ha augurato loro un sereno Natale e Buon 2022 ed un in bocca al lupo per la maturità.

Nella foto: il momento della consegna del calendario al Sindaco