Asti, programmata l’installazione di segnaletica verticale antismog

In data 22 dicembre 2021 è stata programmata l’installazione di segnaletica verticale antismog sui principali accessi al centro abitato, dotata di ottiche a led riportanti l’attivazione del livello arancio o rosso e di QR code per l’accesso immediato al portale web che riporta nel dettaglio tutte le informazioni occorrenti. A seguire si provvederà alla rimozione della segnaletica esistente, superata dalle modifiche normative intercorse.

Nell’anno 2021 la Regione Piemonte ha completamente rivisto le disposizioni Antismog alla luce delle recenti procedure di infrazione dell’Unione Europea e, di conseguenza, questa Amministrazione ha provveduto a dare tempestiva attuazione alle indicazioni regionali, nonché ad iniziative per la riduzione dell’uso delle autovetture ed informazione della cittadinanza.

La porzione di territorio del Comune di Asti interessato dalle restrizioni alla circolazione veicolare, per le categorie di veicoli maggiormente inquinanti, è stata incrementata al fine di adeguarlo alle disposizioni regionali che prevedono di estenderlo al centro abitato, come definito dal Codice della Strada.

Un’ulteriore novità emanata nel 2021 riguarda il meccanismo di attivazione delle limitazioni temporanee (semaforo), che comporta l’adozione preventiva e non più “consuntiva” (osservazioni meteo e concentrazioni degli inquinanti misurate al suolo) dei provvedimenti, ossia in funzione delle previsioni meteo climatiche e delle possibili ricadute di inquinanti al suolo nei giorni successivi. “Proprio per rendere maggiormente tempestive le comunicazioni alla cittadinanza, – dichiara il Sindaco Rasero – abbiamo pensato di installare dei segnali luminosi sui principali ingressi della città, in modo da rendere ben visibile la situazione degli inquinanti in atto e rendere consapevole in tempo reale il cittadino delle limitazioni alla circolazione.” Aggiunge l’Assessore all’Ambiente Berzano: “Eravamo consapevoli che la vecchia cartellonistica non era in grado di informare tempestivamente i cittadini, con il rischio, in caso di restrizioni, di incorrere in sanzioni per accesso con mezzi non consentiti. Siamo la prima città del Piemonte che adotta questo sistema. Devo ringraziare i miei uffici per il prezioso lavoro svolto.”

Sono state inoltre portate a termine le procedure amministrative per la connessione della nuova segnaletica alla rete comunale di illuminazione pubblica e per la gestione digitale dei livelli di semaforo mediante messaggistica elettronica (SMS) e specifici applicativi informatici per il differimento dei segnali di accensione e spegnimento da remoto.

Il servizio affidato alla società Segnaletica Alessandrina Srls comprende la fornitura e posa di n. 7 segnali stradali antismog, caratterizzati dalle seguenti dotazioni tecniche:

– Segnale Rettangolo – 90 x 60 cm – Alluminio 25/10 – Classe 1;

– misure antismog con n. 2 ottiche LED (ambra/rossa);

– con gestione di accensione e spegnimento tramite SMS (escluse le SIM);

– Kit di alimentazione da rete illuminazione pubblica compresa batteria 35Ah per il funzionamento diurno;

nei seguenti siti:

– Corso Casale rotonda Pontesuero;

– Corso Alessandria rotonda Giostra Via del Lavoro/Maggiora;

– Rotonda Corso Savona per Via Cuneo;

– Corso Alba raccordo Cavalcavia Giolitti verso Alba;

– Rotonda corso Don Minzoni da Viale Don Bianco;

– Corso Torino rotonda OBI per Via Frecce Tricolore;

– Corso Ivrea per Via Santhià.

Le ulteriori misure adottate da questa Amministrazione in linea alle nuove disposizioni regionali Antismog sono le seguenti:

– con Ordinanza del Sindaco 42 del 13/07/2021 il Comune di Asti ha aderito al Sistema MOVE-IN aggiornando le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla Regione, che sono state circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite in relazione a specifiche esigenze territoriali, con attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;

– con Ordinanza del Sindaco n. 53 del 11/10/2021 il Comune di Asti ha riesaminato le limitazioni antismog, adeguandosi alla DGR 26-3694 del 6 agosto 2021, con cui la Regione ha aggiornato le misure di limitazione delle emissioni, anche al fine di consentire un’attuazione omogenea sul territorio regionale delle azioni di contenimento programmate a livello di Bacino Padano.