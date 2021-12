Asti, presentazione ufficiale per la neocostituita “Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio”

E’ stata presentata oggi, lunedì 20 dicembre, ad Asti la “Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio”, costituita in data 26 novembre 2021 i cui fondatori sono: Vigna Alessandro, Ballario Bruno, Ercole Lorenzo, Orecchia Alfio, Grosso Alberto Antonio Guido, Maggiora Rossella, Ruscalla Roberto, Briccarello Roberto, Goria Erminio Renato, Graziano Franco, Amalberto Luisa, Mula Vincenzo, Quinto Federica.

In prima Assemblea i soci fondatori hanno stabilito che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette membri così nominati:

– Goria Erminio Renato, Presidente

– Maggiora Rossella, Vice Presidente

– Quinto Federica, Segretario

– Amalberto Luisa, Tesoriere

– Ruscalla Roberto, Consigliere

– Briccarello Roberto, Consigliere

– Calabrese Giorgio, membro designato su indicazione dell’ASL di ASTI.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale alla promozione di attività sanitarie e assistenziali volte a favorire lo sviluppo di nuovi sistemi istituzionali per il governo partecipato dei servizi ad alta integrazione socio-sanitaria con particolare attenzione ai servizi legati alla domiciliarità avanzata.

La Fondazione intende fornire il proprio contributo in un’area di crescente bisogno sociale, promuovere, finanziare e sviluppare la ricerca scientifica anche mediante attività di educazione, istruzione, formazione ed aggiornamento del personale, direttamente e/o in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

La Fondazione sviluppa le proprie attività coordinandosi con l’Azienda Sanitaria Locale AT e collabora con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di riferimento, le associazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore al fine di favorire il benessere della comunità, anche attraverso il miglioramento della qualità e quantità dei servizi offerti ai pazienti ed utenti, nonché di offrire il supporto agli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi sanitari.

Per questo sarà obiettivo della Fondazione promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, con personalità ed istituzioni italiane e straniere che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le manifestazioni organizzate.