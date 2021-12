Asti, presentato il progetto “Alla scoperta della città” dell’Istituto Castigliano e Accademia Belle Arti (video)

E’ stato presentato questa mattina, con una conferenza stampa online, il Progetto del piano estate “Alla scoperta della città”, un video realizzato da due studenti del Castigliano, Andrea Frasson e Giampiero Rampone, in collaborazione con gli studenti dell’Accademia Belle Arti Asti Novara, Matilda Mirano e Andrea Marengo, seguiti dai professori Giangiacomo Calvi e Ercole Silvian per l’ACMe e dai professori Cinzia Savina, Guido Anselmo per il Castigliano.

Durante la conferenza stampa è intervenuta per un saluto la dirigente del Castigiano, Martina Gado, che ha ribadito l’importanza del progetto “molto formativo per i ragazzi, che hanno potuto studiare e conoscere dal vivo il sistema culturale della città”.

E’ stata la professoressa del Castigliano a spiegare il progetto: “Il progetto “alla scoperta della città era inserito nel piano estate dell’istituto Castigliano”, ha visto la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti ACME Novara-Asti per la realizzazione di un video promozionale della città di Asti. Gli studenti hanno progettato e realizzato passeggiate guidate, finalizzate alla scoperta della città, sottolineando l’aspetto di Asti come città d’arte. Gli studenti hanno iniziato il loro percorso dalla ricerca ed analisi delle fonti creando man mano un archivio di immagini e video sapientemente assemblato con tecniche in post produzione di video editing/montaggio e regia.”

I ragazzi del Castigliano, Andrea Frasson e Giampiero Rampone, sono intervenuti spiegando: “Ci siamo occupati principalmente di ripresa e fotografia, abbiamo intervistato personalità di spicco bella esperienza, grazie ai professori che ci hanno aiutato a fare le riprese, abbiamo acquisito esperienze.”

“Per quanto riguarda l’accademia è stata una bella opportunità per legare la nostra realtà a quella astigiana, consolidata sul territorio, che ci dà la possibilità di conoscere e di farci conoscere

L’auspicio è che questo sia un primo passo, che veda in seguito altre collaborazioni di questo tipo per portare avanti un legame tra l’ACME e il territorio attraverso questo tipo di progetti” ha dichiarato Giangiacomo Calvi dell’Accademia delle Belle Arti.

E’ stato poi il turno dei ragazzi che frequentano l’ACME coinvolti nel progetto a raccontare la propria esperienza. “Per me vivere questi anni di lockdown non è stata facile, questo tipo di progetto è stato molto utile per cimentarsi sul campo ed imparare la pratica di quello che potrebbe essere il nostro mestiere, ci siamo cimentati con la parte di ripresa e con il montaggio, un’esperienza positiva, siamo grati per l’opportunità che ci è stata data” ha commentato Andrea Marengo, a cui ha fatto eco Matilda Mirano: “E’ stata un’esperienza incisiva e nuova che mi ha permesso di mettere in pratica le conoscenze acquisite in accademia e di prendere parte ad un progetto completo. Grazie ai professori per averci consentito di fare questa esperienza in un momento molto difficile”.

A chiudere la conferenza il professor Ercole Silvian: “Ringrazio i ragazzi per il loro entusiasmo, io ho cercato di coordinare gli studenti del Castigliano e i ragazzi dell’Accademia, con i primi abbiamo fatto le riprese con i secondi ci siamo concentrati sul montaggio. Speriamo di collaborare con altri progetti.”