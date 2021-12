Asti, per salire sui bus di Asp obbligatorio il Green Pass

Da lunedì 6 dicembre, come prescritto dalle disposizioni normative nazionali, solo gli utenti dotati di Green Pass potranno utilizzare i mezzi del trasporto pubblico locale.

Si ricorda che sono esentati dall’obbligo di esibire il certificato verde i soggetti di età inferiore a 12 anni e coloro in possesso di un valido certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale.

I controlli verranno eseguiti a campione al fine di impedire la salita sui mezzi, oppure di disporre la discesa immediata con contestuale segnalazione del fatto alle autorità competenti, nei confronti degli utenti sprovvisti di green pass o con green pass non valido.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.

Nella foto, un autobus della flotta di Asp