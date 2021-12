Asti, nuovo appuntamento con la Scuola Popolare dedicato a inclusione e coesione sociale

Inclusione e coesione sociale nell’ambito del Pnrr. E’ questo il tema del secondo incontro della Scuola Popolare che si terrà lunedì 6 dicembre alle 21 nel salone della parrocchia Nostra Signora di Lourdes.

L’incontro che approfondirà le varie opportunità offerte dal il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo per il sostegno alle fasce più deboli della popolazione avrà la forma di una conversazione introdotta da Beppe Amico,

direttore della Caritas Diocesana e alla quale offrirà i propri spunti anche Francesco Marsico, coordinatore esecutivo dell’Alleanza contro la povertà e membro del Forum disuguaglianze e diversità.

Quest’anno la Scuola Popolare, organizzata dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes in collaborazione con il Progetto Culturale della Diocesi e la Pastorale Sociale del Lavoro, approfondirà le tematiche legate alla vita reale, come quelle proposte dal Pnrr, per capire quanto da vicino tocchino le persone nella loro quotidianità e per fare riflettere su quanto ognuno possa fare attivamente.

L’incontro di lunedì 6 dicembre potrà essere seguito anche collegandosi al seguente

link: https://bit.ly/2Z8PdbM