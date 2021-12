Asti, la programmazione al Cinema Lumiere nel periodo festivo

Al Cinema Lumiere di Asti (corso Dante 188) continua la proiezione del film “House of Gucci”, ispirato a una storia vera con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino per la regia di Ridley Scott. Gli orari saranno diversi dal solito, a causa la lunghezza del film (2 ore e 38 minuti).

A partire dal 30 dicembre sarà proposto il film per tutta la famiglia “La befana vie di notte 2 – Le origini” con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Fabio De Luigi.

Di seguito la programmazione:

MARTEDÌ 21 dicembre e MERCOLEDI’ 22 dicembre – ore 21: HOUSE OF GUCCI

GIOVEDÌ 23 e VENERDÌ 24 dicembre – ore 21: HOUSE OF GUCCI

SABATO 25 dicembre – ore 17,30 e 21: HOUSE OF GUCCI

DOMENICA 26 dicembre – ore 17,30 e 21: HOUSE OF GUCCI

LUNEDÌ’ 27 dicembre – ore 21: HOUSE OF GUCCI

MARTEDÌ 28 dicembre e MERCOLEDI’ 29 dicembre – ore 21: HOUSE OF GUCCI

GIOVEDÌ 30 – ore 21,15: LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – Le origini

Non è richiesta la prenotazione, ma è consigliato arrivare in anticipo con il super green pass obbligatorio pronto per il controllo. Info e contatti: 0141413630 (con segreteria telefonica), 3335931921 (responsabile), www.cinemalumiereasti.jimdo.com