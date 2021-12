Asti, la programmazione al Cinema Lumiere negli ultimi giorni del 2021 e nei primi del 2022

Al Cinema Lumiere di Asti (corso Dante 188) ultime due proiezioni di HOUSE OF GUCCI, ispirato a una storia vera con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino… per la regia di Ridley Scott.

A seguire dal 30 dicembre LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – Le origini con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Fabio De Luigi. Film per tutta la famiglia.

Poi il film-commedia francese: LA SIGNORA DELLE ROSE (dal 7 gennaio)

Ecco, dunque gli orari di programmazione:

MARTEDÌ 28 dicembre e MERCOLEDI’ 29 dicembre – ore 21,00: HOUSE OF GUCCI

GIOVEDÌ 30 e VENERDÌ 31 dicembre – ore 21,15: LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – Le origini con Monica Bellucci, Zoe Massenti e Fabio De Luigi

SABATO 1 e DOMENICA 2 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI

LUNEDÌ 3 gennaio – ore 21,15: LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI

MARTEDÌ 4 gennaio e MERCOLEDI’ 5 gennaio – ore 21,15: LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI

GIOVEDÌ 6 gennaio – ore 21,15: ore 16,30 – 19,00 e 21,30: LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI (Ultimi spettacoli)

VENERDÌ 7 gennaio – ore 21,15: LA SIGNORA DELLE ROSE di Pierre Pinaud con Catherine Frot; Melan Omerta…

Non è richiesta la prenotazione, ma è consigliato arrivare in anticipo per il controllo del super green pass obbligatorio così come la mascherina Ffp2. Info e contatti: 0141413630 (con segreteria telefonica), 3335931921 (responsabile), www.cinemalumiereasti.jimdo.com