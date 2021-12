Asti, incidente stradale in via Spandre: frontale fra due auto

Un incidente stradale è accaduto oggi pomeriggio, giovedì 30 dicembre, ad Asti.

In Via Spandre, sotto il ponte dell’autostrada, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, ancora non è stata chiarita la dinamica e le responsabilità.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto e traportati all’ospedale di Asti, si tratta di un uomo e una donna, che dalle prime informazioni disponibili avrebbe riportato le ferite più gravi. Sul posto anche la Polizia Municipale.