Un incidente si è verificato poco fa (scriviamo alle ore 8.05 di mercoledì 15 dicembre) sul ponte Secondino Ventura ad Asti, sul fiume Tanaro, in corso Savona.

Due le auto coinvolte. Per via dei veicoli fermi si sono formate lunghe code in entrata e in uscita dalla città, con traffico rallentato anche in via Cuneo. Sul posto è presente la Polizia Locale e la Polizia di Stato per i rilievi del caso.