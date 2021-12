Asti, in corso Alba va in scena la rappresentazione “Gelindo Ritorna”

Sabato 18 dicembre dalle ore 16.30 il Comitato Spontaneo di Corso Alba, cui partecipano le molte realtà sociali e culturali del Quartiere Corso Alba, invita la cittadinanza al tradizionale “Gelindo”.

Si partirà alle 16.30 dal Parco Fruttuoso di Via Mattarella, con una fiaccolata cui parteciperanno i bambini ed i ragazzi del quartiere che accompagneranno il Gelindo sino alla capanna allestita presso il piazzale della Parrocchia del Sacro Cuore, dove la compagnia teatrale “I Narratempo”, metterà in scena la rappresentazione “Gelindo Ritorna”, trattato dalla favola della tradizione piemontese del pastore Gelindo.

Sarà un’occasione per farsi gli auguri per le prossime festività natalizie, davanti ad un buon bicchiere di cioccolata calda e Vin brulè.