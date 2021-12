Asti, Francesca Ragusa: “Coesione e compattezza della maggioranza contro le sterili speculazioni”

Riceviamo e pubblichiamo.

L’aria che profuma di ormai prossime elezioni è da sempre foriera dei voli pindarici dei soliti noti opportunisti della politica astigiana, pronti a saltare senza vergogna da un carro all’altro o meglio di chi vorrebbe farne parte più attivamente, frustrato da risultati elettorali personali spesso risibili.

Non è utile che questo trito gioco delle parti, alimentato da strane dinamiche mediatiche, faccia perdere di vista i punti fondamentali della vita amministrativa cittadina, tra cui spicca certamente l’approvazione del bilancio del Comune di Asti del 9 dicembre. Sei pratiche sono passate con la totalità dei voti della maggioranza ovvero di tutti e 21 i consiglieri delle liste che sostengono il Sindaco Maurizio Rasero: liste civiche e liste dei partiti della coalizione. Tutti.

Coesione e compattezza che attraverso il voto smentiscono nei fatti sterili e ripetitive speculazioni. Questa è la maggioranza che lavora e che continuerà a lavorare con tenacia nei prossimi mesi, sostenuta dall’idea che Asti possa e debba crescere. Il sostegno all’azione di governo della città non è un atto dovuto, ma qualcosa in cui tutti i consiglieri credono e per cui si impegnano, attraverso un continuo e costante dialogo con Sindaco, Giunta e uffici preposti.

Anche il dialogo con le opposizioni, se rispettoso delle parti e sincero, ha portato a realizzare risultati concreti e fattive collaborazioni. Lasciamo dunque il chiacchiericcio di basso profilo a chi se ne fa un vanto e sottolineiamo invece come nessuno ‘giri le spalle’ alla città, ai cittadini e ancor meno si tiri indietro davanti ad un dialogo serio e costruttivo.

Francesca Ragusa

Capogruppo gruppo “Maurizio Rasero Sindaco”