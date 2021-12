Asti, è polemica sui social per la mancata pulizia dalla neve delle strade per le frazioni

Come spesso accade la prima nevicata della stagione, quella di mercoledì 8 dicembre, oltre alla coltre bianca con cui ha ricoperto l’Astigiano, ha lasciato anche qualche polemica, in particolare nella città di Asti.

Oggetto della polemica alimentata sui social network è il mancato intervento nelle strade delle frazioni, sia sotto l’aspetto della rimozione delle neve, come ha voluto testimoniare Maurizio Finotto con un video girato questa mattina, venerdì 10 dicembre sulla strada per la frazione Castiglione d’Asti e postato nel gruppo facebook Dalla parte degli Astigiani clicca qui per scaricarlo —–>>>>> https://www.facebook.com/100007462144613/videos/332698985525080/

accompagnato dal seguente post: “…….però basta lamentarvi voi delle frazioni, state a casa al caldo o prendete la cariola con sabbia e sale e spargetela, tanto vedrete che in primavera il ghiaccio sarà sciolto e cominceranno ad arrivare le solite promesse. Tu delle frazioni: ” Sindaco anche tu”…..”

Contattato telefonicamente il signor Finotto ha lamentato in particolare il mancato passaggio con la sabbia la sera stessa della nevicata, per evitare la formazione di lastre di ghiaccio sulla strada, cosa che è successa come si può vedere nel video.