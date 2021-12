Asti, da Asp “Premi allo studio” ai figli dei dipendenti per meriti scolastici

Si è svolta mercoledì 22 dicembre, in videoconferenza, la cerimonia con cui Asp ha premiato i figli dei dipendenti che nell’anno 2020/2021 hanno conseguito titoli di studio, scolastici e accademici, con ammirevoli risultati. I “Premi allo studio” che, unitamente ad un riconoscimento economico, Asp tradizionalmente consegna da anni in occasione delle festività natalizie, sono stati assegnati a quattordici studenti.

Per la Licenzia Media inferiore sono stati conferiti a Lorenzo Bortolato, Matteo Cavagnero, Adele Morra e Agnese Tollemeto. I riconoscimenti per il Diploma di Maturità sono andati a Beatrice Corrado, Nicolò Di Bella, Annalisa Gay, Lucia Lano, Giulia Montanella e Melissa Porzio. Sono stati premiati per aver conseguito la Laurea di primo livello Alessandro Demma (scienze della comunicazione) e Giorgia Porzio (ingegneria edile). Mattia Chiparo (Scienze dell’educazione motorie e delle attività adattate) e Davide Raviola (direzione d’impresa, marketing e strategia), infine, sono stati premiati per il conseguimento della Laurea specialistica.

Alla cerimonia che, considerando la situazione epidemiologica, anche quest’anno non si è potuta svolgere in presenza, hanno partecipato gli amministratori di Asp e il Sindaco Maurizio Rasero che hanno sottolineato l’importanza rivolta dall’azienda alla formazione, non soltanto del suo personale, con particolari elogi per l’impegno profuso dai giovani che sono stati premiati.

“Nel solco della tradizione di Asp abbiamo voluto confermare questa iniziativa rivolta ai figli dei nostri dipendenti che hanno compiuto un percorso meritevole – commenta il presidente Fabrizio Imerito -. Auspichiamo che i loro successi possano essere confermati, per alcuni ancora in ambito scolastico e per altri nel mondo del lavoro, ed essere fonte di soddisfazione personale e anche esempio per gli altri“.