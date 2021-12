Asti, concerto di Natale della Corale San Secondo

La Corale San Secondo di Asti organizza, come tradizione e dopo la sospensione forzata dello scorso anno, il Concerto di Natale 2021 dal titolo “Musiche sacre inedite di autori del barocco musicale piemontese” con un programma che unisce idealmente la produzione musicale sacra e strumentale del primo e del secondo Settecento sabaudo.

L’appuntamento è per domenica 26 dicembre nella Collegiata di San Secondo ad Asti alle 17 con apertura della chiesa alle 16,15 per le procedure d’ingresso. Il concerto infatti è ad ingresso libero, anche se con posti limitati, previa presentazione del Green Pass rafforzato e uso della mascherina.

Il programma prevede: Anonimo – Sonata à tre con tromba in 4 movimenti per orchestra; John Francis Wade – Adeste fideles per coro e orchestra; Francesco Fasoli – Mottetto per S. Cecilia à 5 – con Rip.ni e Stromenti per soli, coro a 5 voci e orchestra; Giuseppe Maria Brusasco – Kyrie – Gloria – per soli, coro, archi e continuo.

Per l’esecuzione la Corale si avvarrà della collaborazione dell’orchestra Melos Filarmonica di Torino e dei solisti: Stefania Delsanto (soprano), Sabrina Pecchenino (contralto), Mattia Pelosi (tenore), Fulvio Bussano (basso) e dalla tromba solista di Marco Milani con la direzione del Maestro Mario Dellapiana.