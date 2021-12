Asti, con il freddo Asp ferma per la raccolta settimanale, porta a porta, del verde

Asp rende noto che in occasione del periodo più freddo dell’anno, in cui la natura è a riposo, sospenderà la raccolta settimanale porta a porta di potature e ramaglie. Lo svuotamento dei contenitori di colore verde, effettuato ogni settimana, sarà interrotto a partire da lunedì 13 dicembre e riprenderà lunedì 21 febbraio 2022.

Durante il periodo di interruzione saranno garantiti due passaggi di raccolta nei consueti giorni e orari nella zona interessata. Le potature e le ramaglie saranno ritirate nella settimana dal 10 al 15 gennaio 2022 e nella settimana dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Rimane valida la possibilità di conferire il verde all’Ecocentro di via Ceca (ingresso per il pubblico da via del Lavoro) dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17, il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il sabato, esclusivamente per le utenze domestiche, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Gli utenti potranno inoltre richiedere un ritiro gratuito a domicilio su appuntamento (valido anche per il ritiro di rifiuti ingombranti) telefonando allo 0141/434751 dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Per informazioni: tel. 0141/434611, www.asp.asti.it e app Junker.