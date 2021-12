Asti, approvato il bilancio di previsione

Nella serata di ieri, giovedì 9 dicembre, dopo cinque sedute di consiglio comunale, è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Asti. Le relative sei pratiche sono passate con la totalità dei voti della maggioranza, cioè di tutti e 21 i consiglieri delle liste e dei partiti della coalizione,

“Un risultato atteso, ma che dimostra ancora una volta la coesione e la compattezza della stessa – ha commentato il sindaco Maurizio Rasero – Ringrazio tutti i consiglieri che in questi quattro anni e mezzo non hanno mai voluto far mancare il loro convinto sostegno all’azione di governo della città. Sono ancora più determinato a proseguire nel lavoro fin qui svolto, consapevole che tanti sono ancora i risultati che si potranno raggiungere nei prossimi sei mesi. A tal proposito, sottolineo il grande lavoro di squadra messo in atto da tutti gli assessori della giunta grazie alla perfetta sinergia con dirigenti ed uffici comunali.Ringrazio inoltre l’apparato comunale ed il Collegio dei Revisori, complimentandomi per il lavoro svolto con professionalità e solerzia e per il prezioso apporto tecnico-amministrativo nell’espletamento di tutte le formalità richieste”.