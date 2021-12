Asti, al Foyer delle Famiglie la presentazione del libro “La Bibbia dell’Ecologia” di Roberto Cavallo

Sabato 18 dicembre alle ore 18, presso il Foyer delle Famiglie, proseguono gli incontri del Forum per Asti Futura promossi da Ambiente Asti per progettare la città del futuro con la presentazione del libro “La Bibbia dell’Ecologia” di Roberto Cavallo. L’incontro è nato in collaborazione con le Acli provinciali di Asti e con Europa Verde.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e si svolgerà al Circolo delle Acli ” Il Foyer delle Famiglie” in Via Milliavacca 5 (Vicino a Piazza Castigliano).

L’autore, Roberto Cavallo, è consulente di molti progetti statali e privati, e promuove la sostenibilità con numerose iniziative che hanno un forte seguito classe 1970, vive, lavora e scrive ad Alba (CN). È scrittore, divulgatore scientifico e imprenditore. Co-fondatore, nel 1996, della Cooperativa E.R.I.C.A., di cui attualmente è amministratore delegato. Ha un’ampia esperienza in progetti ambientali a livello locale, nazionale e internazionale. Autore e divulgatore in numerose trasmissioni radio-televisive nazionali (Ambiente Italia, Scala Mercalli, Geo&Geo, Che Tempo Che Fa, Petrolio, Nemo, Unomattina). Autore del progetto narrativo Meno 100 Chili – Ricette per la dieta della nostra pattumiera dedicato alla prevenzione dei rifiuti (con libro, spettacolo teatrale e docufilm), premio Kafka Italia 2011, di Dieci azioni per zero rifiuti (Edizioni Ambiente), dei volumi dedicati a Keep Clean and Run (Fusta Editore) e di oltre 80 tra pubblicazioni scientifico-ambientali, romanzi, poesie, racconti. Protagonista, infine, del docufilm di Mimmo Calopresti Immondezza- La bellezza salverà il mondo. www.robertocavallo.it

Beppe Rovera è il giornalista italiano più noto per essersi occupato di temi ecologici, è stato per 25 anni il curatore e conduttore della trasmissione di Raitre nazionale “Ambiente Italia”, oltre che redattore del Tg3 Piemonte. Ha iniziato la professione ad “Avvenire” nei primi anni ’70. Per 12 anni è stato redattore all’Ansa di Torino. Tra l’85 e il 1990 ha ricoperto anche la corrispondenza da Torino del “Corriere della Sera”. Ha pubblicato per Rai Eri “Ambiente Italia il Paese com’è” ripercorrendo le tappe del viaggio con le telecamere di Rai 3 tra le bellezze e le contraddizioni della penisola, andando a fare inchieste coraggiose nei luoghi del degrado ambientale, incontrando i movimenti civici e dando a loro voce.

Don Luca Solaro già direttore del Centro Missionario, esperto di mondialità, stili di vita, tematiche ecologiche, è parroco in diversi paesi dell’astigiano: Baldichieri, Monale, Tigliole, Castellero.