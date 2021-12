Asti, a FuoriLuogo la presentazione del libro di esordio di Lucilla Laconi

Venerdì 10 dicembre alle 18 verrà presentato a FuoriLuogo (via Govone 15 ad Asti) il libro di esordio di Lucilla Laconi, “Nei suoi occhi una, un amore e una guerra” (Dialoghi), un’intensa storia d’amore ambientata principalmente in Piemonte nel periodo della seconda guerra mondiale. Un amore rischioso, capace di sfidare l’oppressione della dittatura fascista pur di potersi liberare in tutto il suo splendore. Una storia d’amore capace di rievocare tanti racconti del nostro passato.

La diciassettenne Stella, a causa del trasferimento della famiglia in un paesino del Piemonte durante la Seconda guerra mondiale, incontra Giorgio, se ne innamora e ne è felicemente ricambiata. Il giovane, però, non sa che lei è la figlia di un colonnello fascista, che sta preparando proprio quel comizio che lui e i suoi amici hanno intenzione di boicottare. I ragazzi, dopo aver umiliato l’ufficiale, sono costretti a scappare. Affrontano un avventuroso viaggio attraverso l’Italia, mentre l’ossessione di vendetta del colonnello si fa sempre più forte. Nel frattempo Stella fugge dal convento dove il padre ha fatto nascondere tutta la famiglia. Tra bombardamenti, imboscate e sfide, la ragazza va alla ricerca del suo amato per tentare, con tutto il coraggio di cui è capace, di coronare il suo sogno d’amore.

L’incontro sarà moderato da Marco Goria, autore della prefazione del libro. Accesso esclusivamente con green pass.