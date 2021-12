“Aspettando Natale” alla Bottega Rava Fava con Libera Asti

Sabato 18 dicembre per “Aspettando Natale” la Cooperativa della Rava e della Fava dedicherà una giornata speciale a Libera Terra, il braccio agricolo di Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie – alla Bottega di via Cavour 83 ad Asti con la partecipazione dei volontari del Coordinamento Provinciale di Libera Asti.

Saranno presentati i prodotti delle diverse cooperative agricole che coltivano terreni confiscati alle mafie: pasta, sottoli, legumi, olio extra vergine di oliva, creme vegetali, olive in salamoia, passate di pomodoro e vino. Per tutta la giornata confezionamento di ceste di Libera Terra per un regalo di Natale amico della legalità.

Inoltre anche quest’anno in Bottega saranno presenti i volontari del presidio della nostra provincia per presentare le proprie attività e proporre il tesseramento 2022 all’Associazione.

La Cooperativa Della Rava e Della Fava è stata tra i fondatori del Coordinamento Provinciale di Libera Asti ed i prodotti di Libera Terra sono in vendita durante tutto l’anno alla Bottega di via Cavour 83 ad Asti.

