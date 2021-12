Asp: possibili disagi del servizio trasporti per lo sciopero nazionale del 16 dicembre

In relazione allo sciopero generale di giovedì 16 dicembre, in seguito all’adesione delle segreterie delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti, Asp comunica che gli orari delle linee urbane ed extraurbane di Asp potrebbero non essere rispettati.

Saranno garantite le corse nelle fasce orarie 6,00-9,00 e 11,30-14,30.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.

Nella foto, un autobus della flotta di Asp