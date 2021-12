Asp Asti: variazioni tariffarie per gli abbonamenti dei trasporti

A partire dal 1 gennaio 2022 alcuni abbonamenti per utilizzare gli autobus di Asp subiranno variazioni tariffarie.

Relativamente alle linee urbane del trasporto pubblico locale, il Comune di Asti ha approvato l’adeguamento tariffario per gli abbonamenti mensili e annuali per utenti Ultra 65enni. Saranno tutti uniformati alla tariffa minima di 7 Euro per l’abbonamento mensile e di 84 Euro per l’abbonamento annuale. Entrambi i titoli si possono acquistare anche utilizzando la App AstiSmartBus.

Dal 1 gennaio 2002 saranno, inoltre, in vigore le nuove tariffe per le linee extraurbane di Asp Asti-Tigliole e Nizza Monferrato-Mombercelli. La variazione, attuata su tutte le linee extraurbane della Regione Piemonte, è stata adottata in seguito ad una Deliberazione Assembleare dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.

Nella foto, l’autobus di una linea extraurbana di Asp