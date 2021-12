Asinelli, tiro con l’arco e fossili: le iniziative natalizie per famiglie al Museo Paleontologico di Asti

Passeggiate a passo d’asino, tiro con l’arco, balene preistoriche e paleo-addobbi natalizi: queste le proposte del Parco Paleontologico Astigiano in occasione del Natale per un’esperienza a misura di famiglia.

L’appuntamento è al Palazzo Michelerio di Asti (corso Alfieri 381/b) nel mese di dicembre nei giorni: domenica 5, mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19, dalle ore 10.30 alle 17.

La visita si svolgerà nel modo seguente: passeggiate con asino nel suggestivo chiostro del Palazzo e tiro con l’arco a gruppi, a turno e in sicurezza. Si proseguirà quindi con una visita guidata in museo e alla mostra “Balene Preistoriche” per poi addobbare il Paleo Albero di Natale: un abete artificiale da decorare con conchiglie di forme e grandezze differenti, stampe di denti di squalo e immagini di fossili, che ricordano che un tempo ad Asti c’era il mare. Si potrà infine lasciare un personale pensiero alla Balena Tersilla, conosciuta in mostra, da appendere al Paleo Albero: chissà che possa esaudire i vostri desideri!

Negli spazi del chiostro del Michelerio ci sarà la possibilità di posare per una foto-ricordo. Per partecipare alle giornate è consigliata la prenotazione allo 0141592091 o scrivendo una mail a enteparchi@parchiastigiani.it

Il costo per tutte le attività è di 15,00 € a bambino, accompagnatori gratuiti, scatti fotografici 5,00 €.